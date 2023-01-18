В глиняном карьере в Ингушетии обнаружили останки четверых боевиков

18 янв. 18:07

Останки боевика Адама Тагилова и троих его помощников нашли рабочие в глиняном карьере Назрановского района Ингушетии, пишет телеграм-канал Mash gor.

Установлено, что Тагилов работал с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Личности сообщников также определены. Это Муслим Мехтиев, Магомед Заурбеков и Рахим Косыбаев.

Всех четверых уничтожили в 2015 году в селе Даттых, которое находится в 40 км от Назрановского района.

В настоящее время выясняется, как тела террористов оказались в карьере.