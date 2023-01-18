Правительство России не одобрило идею о выходном 31 декабря

18 янв. 17:59

Российское правительство не поддержало законопроект об установлении 31 декабря нерабочим праздничным днем.

Согласно инициативе, внесенной на рассмотрение Госдумы депутатами фракции ЛДПР 8 декабря 2020 года, при этом сохранялось бы установленное Трудовым кодексом общее количество таких дней.

Авторы идеи поясняли, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то в любом случае трудовые функции реализуются не полностью, поскольку многие берут отгулы и отпуска, чтобы "подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими".

В отзыве правительства указано, что в 2022 году 31 декабря оказалось выходным днем, то же самое будет и в текущем году.

"Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря", - цитирует документ ТАСС.

Соответственно, указали в кабмине, предложение ЛДПР в настоящее время избыточно.