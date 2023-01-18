Пашинян: отношения Еревана и Тбилиси находятся на высоком уровне

18 янв. 17:48

Премьер Армении Никол Пашинян высоко оценил армяно-грузинское сотрудничество, рассказав о заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На правительственном часе в парламенте он заявил, что товарооборот по итогам 2022 года достиг внушительных отметок, несмотря на значительное различие данных армянской и грузинской сторон.

По его словам, с января по ноябрь 2022 года объем товарооборота составил $759 млн, в то время как в Тбилиси говорят, что он превысил $1 млрд.

"Мы сконцентрированы на росте всех этих показателей в 2023 году", - сказал Пашинян, добавив, что рост показателей вызван уровнем двустороннего взаимодействия, пишет Sputnik Армения.