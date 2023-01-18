Глава МИД Армении снова приедет на дипломатический форум в Турцию

18 янв. 17:41

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян намерен вновь принять участие в дипломатическом форуме в Анталии, об этом он рассказал на правительственном часе в парламенте.

Депутат Цовинар Варданян поинтересовалась у него о встречах на высоком уровне, которые могли бы пройти в ближайшем будущем. Мирзоян напомнил, что спецпредставители Еревана и Анкары не встречались определенное время, договоренность о новой встрече пока не достигнута.

"Но я получил от министра иностранных дел Турции приглашение участвовать в дипломатическом форуме в Анталии и в этом году, и собираюсь принять в нем участие. Судя по всему, там состоится и встреча [с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу]", - цитирует Мирзояна Sputnik Армения.

Напомним, глава МИД Армении 12 марта прошлого года впервые поучаствовал в форуме в Анталии, на полях которого состоялась встреча с турецким министром.