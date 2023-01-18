ЛАВРОВ. Армения и Азербайджан. Лачинский коридор. ОДКБ

18 янв. 16:53

По словам главы МИД России, Лачинский коридор по договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России должен быть свободен — для прохода грузов, граждан и транспорта. Но никаких военных грузов там быть не должно.



В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.