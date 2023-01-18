В Шереметьево заработал новый способ оплаты проезда в поездах "Аэроэкспресса"

18 янв. 16:52

"Аэроэкспресс" предоставил возможность пассажирам биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево, - сообщила компания.

"Инновационный сервис заработал в терминалах компании в Шереметьево. К биометрии подключили по два турникета в железнодорожных терминалах в Северном и Южном терминальных комплексах аэропорта – они обозначены специальными стикерами", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом оплаты, нужно привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и "Тройку" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы", однако тем, кто уже использует сервис для проезда в метро и на МЦК, снова регистрироваться не нужно.

Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться и посмотреть в камеру, размещенную на нем - произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу "Стандарт", и створки турникета откроются автоматически.

До 16 февраля при оплате по биометрии для пассажиров действует скидка 50 рублей. Если сервис будет популярен, биометрические турникеты заработают и в других столичных аэропортах, - добавили в компании.