Владимир Путин: у сотрудничества с нацистами не может быть никакого оправдания

18 янв. 16:40

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и ленинградскими блокадниками подчеркнул сегодня, что у сотрудничества с нацистами нет и не может быть никакого оправдания, как бы этого ни хотели разные силы в мире, в том числе и на постсоветском пространстве. В авторской передаче Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" телерадиоведущий Георгий Саралидзе обратил внимание на необходимость оперативно реагировать на случаи героизации нацизма в самой России. В качестве примера он привел регулярно организуемые попытки армянских националистов представить пособника нацистов Гарегина Нжде как героя.