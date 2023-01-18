СМИ: при землетрясении на северо-западе Ирана пострадали люди

18 янв. 16:26

При землетрясении на северо-западе Ирана, которое было зафиксировано и в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана, пострадали люди, пытавшиеся бежать от стихии, - сообщает местное иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на общество Красного Полумесяца провинции Западный Азербайджан.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сегодня сообщил, что в 10:08 по времени UTC (13:08 мск) в провинции Западный Азербайджан в Иране в 15 км к юго-западу от города Хой и в 107 км от города Урмия было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

"Число пострадавших на данный момент, как сообщается, 120 человек. Их травмы были получены в результате попытки бежать", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

В пострадавших от землетрясения районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.

Напомним, о землетрясении на турецко-иранской границе, которое ощущалось и в Нахчыване, ранее сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.