Владимир Путин: ничто не может оправдать сотрудничество с нацистами! 

18 янв. 16:20

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и ленинградскими блокадниками подчеркнул сегодня, что у сотрудничества с нацистами нет и не может быть никакого оправдания, как бы этого ни хотели разные силы в мире, и в том числе на постсоветском пространстве.



"Везде и всегда были коллаборационисты и предатели. К сожалению, и у нас в России были такие, достаточно вспомнить так называемую Русскую освободительную армию. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета. И мы всегда будем это делать", - прежде всего заявил Владимир Путин.



"К сожалению, во многих странах мира, в том числе и в бывших республиках Союза, в том числе и на Украине, происходит героизация нацистов. Вот посмотрите, что в Латвии происходит: бывшие бойцы подразделений СС ежегодно маршируют в открытую, прикрываясь тем, что они якобы боролись за национальную независимость. Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами – ничто! На самом деле они предатели и нацисты, а сегодняшние последователи – неонацисты", - указал российский лидер.



В авторской передаче Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" телерадиоведущий Георгий Саралидзе обратил внимание на необходимость оперативно реагировать на случаи героизации нацизма в самой России. В качестве примера он привел регулярно организуемые попытки армянских националистов представить пособника нацистов Гарегина Нжде как героя.



"Я абсолютно согласен с тем, что сказал президент. Нам тоже к этому надо быть внимательнее. Я увидел в интернете концерт – у нас тут, в Москве, 29 мая – ансамбля, который называется "Нжде". Понимаете? Если кто не знает, то [Гарегин] Нжде – это примерно как [генерал Андрей] Власов. Представьте, если бы вдруг вы узнали, что в Москве будет выступать какой-нибудь сводный хор имени Власова?", - обратился он к участникам передачи и зрителям.



"Как это возможно – у нас в столице, сейчас? В то время, которое мы переживаем? Мне кажется, что это недопустимо", - подчеркнул Георгий Саралидзе.



Напомним, что год назад, 22 января 2022 года, в Молодежном центре Союза армян России был запланирован к показу пропагандистский фильм "Гарегин Нжде" 2013 года, однако кинопросмотр не состоялся: в центр прибыли полицейские, удалили зрителей из зала и зачитали организаторам прокурорское представление о недопустимости преступления по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Тем не менее, националисты продолжают искать возможности "улучшить" имидж пособника нацистов Гарегина Нжде в России.



Сегодняшние слова Владимира Путина ставят точку в их многолетних порывах как-то оправдать факты сотрудничества Гарегина Нжде с нацистами: ничто не может быть оправданием этим преступлениям – ничто!