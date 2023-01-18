В Баксанском районе КБР откроют еще шесть "Точек роста"

18 янв. 15:50

В пресс-службе администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии сообщили о том, что в регионе в этом году запланировано открытие шести центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".

"В текущем году в Баксанском районе планируется создать по нацпроекту еще шесть центров "Точка роста". Новые центры появятся в школах: №4 селения Заюково, №3 селения Атажукино, №1 и №3 в селении Баксаненок, школа в селении Кременчуг-Константиновское и школа в селе Куба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в Баксанском районе на сегодняшний день действуют 20 центров образования "Точка роста".