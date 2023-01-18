Азербайджанская экономика выросла более чем на 4,5%

18 янв. 15:45

ВВП Азербайджана по итогам 2022 года составил 133,8 млрд манатов, следует из отчета Госкомстата страны.

Это на 4,6% больше, чем в 2021 году.

По данным Госкомстата, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики в указанный период уменьшилась на 2,7%, а в ненефтегазовом секторе - выросла на 9,1%.

В отчете также сказано, что больше половины (51,1%) в структуре ВВП заняла промышленность. 8,2% пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 4,8% - на строительство, 4,8% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство. Еще 1,4% заняла информация и связь, 1,6% - размещение туристов и сектор общественного питания, 7,4% - чистые налоги на продукцию и импорт, 14,7% - другие сферы.

Кроме того, в Госкомстате сообщили, что ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 13 292,2 маната, передает "Sputnik Азербайджан".