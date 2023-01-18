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Подъем воды отменил крещенские купания на Дону

Подъем воды отменил крещенские купания на Дону

Власти Серафимовичского района Волгоградской области приняли решение отменить организованные крещенские купания из-за поднятия уровня воды в реке Дон, - сообщает районная администрация.

"Из-за роста уровня воды в реке Дон лед оторвался от берегов и вода вышла на поверхность. Выход на лед стал невозможен. Чтобы обеспечить безопасность и не допустить гибель и травматизм людей... крестный ход для освящения воды и организация традиционной купели проводиться не будут", - говорится в официальной группе администрации района "ВКонтакте", передает "Интерфакс".

Также власти рекомендовали жителям отказаться от обряда омовения в диких и не оборудованных местах.

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