Подъем воды отменил крещенские купания на Дону

18 янв. 15:36

Власти Серафимовичского района Волгоградской области приняли решение отменить организованные крещенские купания из-за поднятия уровня воды в реке Дон, - сообщает районная администрация.

"Из-за роста уровня воды в реке Дон лед оторвался от берегов и вода вышла на поверхность. Выход на лед стал невозможен. Чтобы обеспечить безопасность и не допустить гибель и травматизм людей... крестный ход для освящения воды и организация традиционной купели проводиться не будут", - говорится в официальной группе администрации района "ВКонтакте", передает "Интерфакс".

Также власти рекомендовали жителям отказаться от обряда омовения в диких и не оборудованных местах.