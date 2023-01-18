Кому выгодны майские выборы в Турции?

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже объявлял, что грядущие президентские выборы в этом году пройдут раньше положенного срока. Однако точной даты еще никто не озвучивал. Ясность сегодня решил внести Девлет Бахчели, глава Партии национального движения, входящей в альянс с эрдогановской Партией справедливости и развития.

"Следует договориться в парламенте и провести выборы. Точку в вопросе выборов необходимо поставить в мае", - заявил Бахчели на заседании парламентской фракции ПНД.

Причиной переноса даты выборов с 18 июня на более ранний срок Эрдоган называл "сезонные условия", намекая на то, что лето - время отпусков. Июнь - не самый удачный месяц в плане явки также из-за экзаменов в вузах, студенческих каникул и хаджа, на который отправятся около 100 тыс турецких граждан.

Возможными датами выборов эксперты называют 30 апреля, 7 или 14 мая.

Главред "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в комментарии для "Вестника Кавказа" обратил внимание на то, что Эрдоган не называет эти выборы досрочными и выступает против того, чтобы другие их так именовали. Выборы проходят лишь на месяц раньше положенного срока, а не на полгода или год. Этому есть политическое объяснение.

"Оппозиционный блок до сих пор не определился с кандидатом. Более ранние выборы обязуют их раньше определиться. Поспешишь - людей насмешишь. Тем более у них есть проблема с тем, кто будет кандидатом от оппозиционного блока. Кемаль Кылычдароглу, глава республиканской партии, хочет быть кандидатом общей оппозиции. Но Мерал Акшенер, глава "Хорошей партии", больше выступает за Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. У последнего есть свои проблемы - националистическое прошлое. Если выдвинут Яваша, оппозиция может не получить курдские голоса, которые способны оказаться решающими на выборах", - отметил Ниязбаев.

Следует отметить, что помимо даты выборов есть ряд других важных вопросов и проблем, осложняющих электоральный цикл. Например, против мэра Стамбула и одного из главных соперников президента Экрема Имамоглу завели уголовное дело за оскорбление ЦИК, поэтому он может быть отстранен от выборов. Кроме того, курдская "Демократическая партия народов" может попасть под запрет.

Также оппозиция возмущена тем, что Эрдоган баллотируется в третий раз. "Здесь есть юридическая проблема, к которой может апеллировать оппозиция: Эрдоган баллотируется в третий раз на пост президента, хотя по конституции Турции можно только два раза. Но Эрдоган объясняет, что после референдума 2017 года он "обнулился" и лишь единожды избирался по новой системе", - пояснил Яшар Ниязбаев.