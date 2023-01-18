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Курс рубля ЦБ РФ будет включать еще девять валют

Курс рубля ЦБ РФ будет включать еще девять валют

Банк России с сегодняшнего дня, 18 января, начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, в числе которых - дирхам ОАЭ, индонезийская рупия и катарский риал, - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Теперь список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно по рабочим дням, включает 43 валюты.

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