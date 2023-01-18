Путин согласился вернуть советских классиков в школьную программу по литературе

18 янв. 15:01

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в обязательную школьную программу по литературу нужно вернуть ряд произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.

"Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать уже, советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать", - сказал российский лидер на встрече в среду с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.