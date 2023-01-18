Сергей Лавров: Армения сама отказалась от миссии ОДКБ и позвала ЕС

18 янв. 15:00

У России есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении, - сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном с тем, чтобы там обеспечивать какую-то стабильность, мы на саммите в Ереване согласовали документ о параметрах этой миссии, но принять его не удалось, потому что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили, что, если речь идет об осуждении, о риторике, об изложении позиций, то здесь каждый волен сделать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то, видимо, это не обязательно обусловлено какими-то внешними признаками, какими-то заявлениями, тем более жесткими", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

В то же время у России до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном, - подчеркнул глава российского МИД.

"Несмотря на то, что мы союзники, несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там не длительной основе разместилась их миссия. И, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может стать просто контрпродуктивной, и вместо укрепления доверия на границе она может создать дополнительные раздражители", - резюмировал Сергей Лавров.