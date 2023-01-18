В Казахстане появилась новая партия

18 янв. 14:49

В Казахстане прошла регистрацию новая партия Respublica, - сообщил сегодня ее председатель Айдарбек Ходжаназаров.

"Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны! За спиной месяцы ожиданий, несколько отказов, сделавших нас только сильнее", - написал он на своей странице в соцсети, передает Sputnik Казахстан.

О создании партии Respublica было объявлено в конце лета прошлого 2022 года. В министерстве юстиции позже уточнили, что организационному комитету партии Respublika 24 ноября выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии. 3 декабря политическая партия провела учредительный съезд.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано семь политических партий.