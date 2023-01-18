Гутерриш: мир оказался в ситуации "идеального шторма"

18 янв. 14:37

Мировой экономике угрожает кризис, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Наш мир столкнулся с "идеальным штормом" по целому ряду направлений", - констатировал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Гутерриш подчеркнул, что "решать проблемы не представляется возможным, если не отдавать себе в них отчет". Далее генсек ООН указал, что в краткосрочной перспективе мировой экономике грозит кризис, и уже сейчас "во многих местах наблюдается рецессия". Так, "нарушения цепочек поставок и энергетический кризис, рост цен, увеличение процентных ставок наряду с инфляцией".