Дагестанские энергетики частично восстановили электроснабжение

18 янв. 14:32

Дагестанским энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, прерванное в среду из-за технологических нарушений, - сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Завершены восстановительные мероприятия на подстанции 110 кВ "Бабаюрт", где произошло технологическое нарушение из-за загрязнения оборудования отложениями соляного тумана. Восстановлено электроснабжение более половины оставшихся сегодня без света потребителей Дагестана", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Отмечается, что

Работы на подстанции 110 кВ "Махачкала-110" пока продолжаются, но по резервным схемам уже восстановлено электроснабжение более 5,5 тыс потребителей. Сейчас специалисты филиала "Дагэнерго" проводят на подстанции диагностику оборудования, и если не возникнет необходимость его замены, энергетики планируют полностью восстановить электроснабжения потребителей к 15 часам.

Напомним, сегодня без энергоснабжения остались 14 населенных пунктов региона, в зону отключения частично попали Махачкала, Бабаюртовский и Новолакский районы Дагестана.