В Дигорском ущелье после реконструкции открылся участок горной дороги

18 янв. 14:12

В Северной Осетии сегодня после реконструкции открылся участок дороги от селения Мацута до альпинистского лагеря Комы-Арт протяженностью 21,3 км с подъездом к селению Галиат, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В ходе реконструкции на трассе было обновлено пять мостовых переходов, а на опасных виражах установлено бетонное барьерное ограждение. Также на многих участках было расширено дорожное полотно, а для пассажиров общественного транспорта вдоль дороги построены остановочные павильоны.

"У нас в планах - дополнительное развитие объекта. Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство тоннеля на 22 км автодороги Чикола - Мацута - Комы-Арт. Его строительство позволит обеспечить более безопасное движение на этом участке дороги, там, где отмечается опасность схода лавин и камнепадов", - рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает "Интерфакс".

Дорога обеспечит комфортное путешествие как для гостей, так и жителей республики, а развитие дорожной инфраструктуры поможет региону в развитии туризма.

"Дигорское ущелье - одно из самых живописных мест Осетии. У нас большой поток туристов, и сейчас мы делаем большую ставку на развитие его в этом районе, планомерно обеспечивая комфортный и безопасный доступ людей к местам отдыха", - пояснил Меняйло.