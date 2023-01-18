В ООН отметили прогресс в вопросе экспорта российского продовольствия и удобрений

18 янв. 13:59

Организация Объединенных Наций продвигается в вопросе экспорта продовольствия и удобрений России и Украины. Об этом заявил 18 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что ситуация на Украине влияет на цены на продовольствие и энергию, торговлю и цепочки поставок. "Мы достигаем прогресса, где это возможно, в частности в организации экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России", - цитирует его ТАСС.

По словам Гутерриша, для того, чтобы экспорт украинского и российского продовольствия и удобрений продолжался и был доступным, необходимо сотрудничество частного сектора. "Мы призываем других игроков частного сектора взаимодействовать, в частности в банковской области, в сфере торговли и доставки", - заключил генсек ООН.