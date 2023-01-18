Глава Минздрава Грузии: клиники должны  соответствовать стандартам

18 янв. 13:42

Клиники Грузии должны подстраиваться под существующую реальность и соответствовать стандартам, которые устанавливает Минздрав. Об этом заявил в эфире глава Минздрава Зураб Азарашвили.

Напомним, что с 1 ноября ведомство ввело новую систему финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна искоренить практику VIP медсервисов за дополнительную плату.

«Кроме того, в 2022 году проверили более 100 клиник Грузии на предмет контроля за распространением инфекций внутри медучреждений», - приводит слова министра Sputnik Грузия.