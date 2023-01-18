Лавров оценил уровень отношений России и арабского мира

18 янв. 13:34

Глава МИД РФ Сергей Лавров завил о том, что отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей.

"У нас развиваются отношения с арабским миром по восходящей… У нас много глобальных проектов, в Египте, конечно же, атомная станция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов в Алжире, с Марокко есть перспективные планы", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

Министр отметил, что никто из арабских стран не присоединился к санкциям в отношении РФ, "несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада". "Я вижу понимание нашей позиции, понимание того, что это далеко не только, и не совсем даже про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок", - подчеркнул глава МИД РФ.