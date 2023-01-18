Евгений Моисеев не собирается покидать свой пост

18 янв. 13:31

Глава Кисловодска Евгений Моисеев опроверг появившиеся накануне в пабликах и СМИ сообщения о своей отставке и переходе в правительство Ставропольского края, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Перед Кисловодском стоят глобальные задачи по улучшению туристической и городской инфраструктур. В планах - строительство двух объездных дорог и автомобильного тоннеля под железной дорогой, особой экономической туристической зоны, бассейна, ледовой арены, хореографической школы, нового кинотеатра "Россия", детских садов и школ, благоустройство Старого озера и Комсомольского парка, а также ремонт дорожной сети", - рассказал мэр города-курорта, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, Евгений Моисеев занимает пост главы Кисловодска с 29 декабря 2021 года. Срок его полномочий заканчивается в 2026 году.