Северная часть Каспийского моря ушла под лед 

18 янв. 12:59

Аномально холодная погода в январе в Астраханской области привела к замерзанию части Каспийского моря, проинформировали в Ростовском гидрометцентре.

"Льдом покрыта северная часть Каспия. Север Каспия это в основном Астраханская область, а в Астраханской области у нас отмечалась в январе аномально холодная погода и были низкие температуры, соответственно море замерзло", - приводит сообщение ТАСС.

Напомним, что аномальные морозы пришли на юг России к 6-7 января.