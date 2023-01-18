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Северная часть Каспийского моря ушла под лед 

Северная часть Каспийского моря ушла под лед 

Аномально холодная погода в январе в Астраханской области привела к замерзанию части Каспийского моря, проинформировали в Ростовском гидрометцентре. 
"Льдом покрыта северная часть Каспия. Север Каспия это в основном Астраханская область, а в Астраханской области у нас отмечалась в январе аномально холодная погода и были низкие температуры, соответственно море замерзло", - приводит сообщение ТАСС. 
Напомним, что аномальные морозы пришли на юг России к 6-7 января.

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