Россия выразила уважение Грузии

18 янв. 12:55

Способность Грузии противостоять давлению со стороны Запада вызывает уважение. Об этом на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году заявил министр иностранных дел Грузии Сергей Лавров.

"Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует... присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение", - сказал глава МИД РФ.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что в скором времени Россия и Грузия восстановят прямое авиасообщение между странами. "Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе и председателя комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасиным.