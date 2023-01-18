Два человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон"

18 янв. 12:49

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, автомобиль "Лифан" врезался в бетонное ограждение.

По предварительным данным, трагедия случилась около 10.00 на трассе М-4 "Дон" под Горячим Ключом. За рулем иномарки был 38-летний мужчина, на большой скорости водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в бетонное дорожное ограждение, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате на месте погибли водитель и его 36-летняя пассажирка.

Обстоятельства произошедшего уточняются.