Самарканд примет первую в Центральной Азии гонку по триатлону

18 янв. 12:40

В туристическом комплексе Silk Road Samarkand в этом году состоится спортивный фестиваль по триатлону Challenge Samarkand.

Гонка по триатлону пройдет 16-17 сентября.

«Глядя на успешную и мотивирующую команду, мы выбрали Узбекистан. Самарканд вызывает большой интерес у международной Организации, благодаря чему семья триатлонистов имеет возможность ближе познакомиться с культурой узбекского народа» - рассказал гендиректор соревнований Challenge Family Жорт Влам.

Принять участие в индивидуальном и командном спринте смогут все желающие независимо от уровня подготовки.

Состязание начнется с заплыва на 1,9 км от причала гребного канала, затем предстоит вело-этап. Третьи будет беговой этап, он пройдет в туркомплексе «Шелковый путь Самарканд».

Участие в триатлоне, как ожидается, примут порядка 1700 атлетов, большая часть из них будут представлять зарубежные страны. Онлайн регистрация на соревнования открыта до августа.