Казахстану не хватает рабочих рук

18 янв. 12:31

В декабре 2022 года на Электронной бирже труда Казахстана было размещено 106,1 тыс вакансий и 36,6 тыс резюме: спрос по сравнению с предыдущим месяцем на специалистов в разных сферах деятельности увеличился на 16%, а предложение уменьшилось на 27%, - указывают данные статистики.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года возросло и количество вакансий – на 16%, и количество резюме – на 73%, - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Самая большая потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве (13,3 тыс вакансий), предоставлении прочих видов услуг (10,3 тыс вакансий) и среднем образовании (9,8 тыс вакансий).

"Количество вакансий возросло в большинстве регионов. Так, за месяц в Туркестанской области прирост вакансий составил 170%, до 15,3 тыс, а в Алматинской области – 105%, до 10,6 тыс. При этом в четырех регионах (Туркестанской и Алматинской областях, городах Астана и Алматы) было размещено 44% от всех вакансий за месяц", – рассказала управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская, передает Sputnik Казахстан.

А вот активность соискателей заметно снизилась: больше всего уменьшилось количество резюме в Алматинской (-48%), Карагандинской (-47%), Восточно-Казахстанской (-45%) и Туркестанской областях (-45%), - отметили в Минтруда.

В целом с высокой нехваткой специалистов столкнулись несколько регионов, в числе которых Туркестанская (15,3 тыс вакансий и 3,3 тыс резюме), Алматинская (10,6 тыс вакансий и 1,6 тыс резюме) и Карагандинская области (7 тыс вакансий и 1,1 тыс резюме), а также Алматы (10,3 тыс вакансий и 3,4 тыс резюме).

Особенно высоким спросом пользовались агенты по недвижимости, социальные работники, охранники, санитары, повара, а также воспитатели и их помощники.