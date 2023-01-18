Сбербанк приходит в Крым

18 янв. 13:20

Сбербанк начинает работу в Крыму, в первом полугодии 2023 года откроются офисы банка на территории полуострова.

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", - сообщили в пресс-службе банка.

Все необходимые услуги и сервисы Сбербанка будут развертываться в регионе в течение года.