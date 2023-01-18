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Стали известны самые востребованные профессии в России в 2023 году

Стали известны самые востребованные профессии в России в 2023 году

Аналитики крупных сервисов назвали самые востребованные профессии в России в 2023 году. 

Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются рабочие специальности - токари, слесари, машинисты, повара и сварщики, пишут "Известия".

Работодателям также нужны эксперты в области информационной безопасности и работники, способные выстроить логистику торговли с Китаем.  

Помимо этого, как отмечают в Superjob, в медицине в 2023 году году фокус с врачей, работающих с больными коронавирусом COVID-19, сместился на другие специальности. 

В свою очередь, в рекрутинговой компании HeadHunter полагают, что в этом году вырастет интерес работодателей к специалистам по установке и обслуживанию оборудования.

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