В выходные в Москву придет похолодание

18 янв. 12:11

В выходные в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, в воскресенье прогнозируется легкий мороз, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Суббота станет переходным периодом, погоду будет определять сырой ветреный циклон, атмосферное давление будет выше климатической нормы. "Погода облачная с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток у нас будет понижаться, то есть минимальная температура в Москве будет порядка минус 1 - плюс 1 градус и такая же температура у нас будет в утренние часы, то есть в течение 21 числа температура будет понижаться", - поделилась Позднякова.

В воскресенье просветов в облаках станет больше, атмосферное давление высокое. Днем ожидается 4-5 градусов мороза, ночью - до минус 7.