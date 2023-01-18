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Новая вакцина будет эффективна против всех штаммов коронавируса

Новая вакцина будет эффективна против всех штаммов коронавируса

Новая вакцина от COVID-19 будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", - сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" - рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Эффективность вакцины "Конвасэл" цже доказана и для первых вариантов штамма "омикрон" в плацебо-контролируемых исследованиях, - добавили в пресс-службе.

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