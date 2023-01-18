Новые сорта смородины и земляники вывели в Узбекистане

18 янв. 11:46

В Узбекистане выведены и запатентованы новые сорта смородины и земляники.

Исследования по созданию новых сортов смородины и земляники в республике проводятся в Научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана.

Патент получен на три новых сорта смородины золотистой: «Узбекская сладкая», «Ойдин» и «Ёдгор». Новые сорта выносливы и урожайны, а также отличаются высокой транспортабельностью.

Кроме того, созданы три новых сорта земляники: «Дилдор», предназначенный для выращивания в теплице и открытом грунте, дает урожай 5-6 месяцев в году, а также «Камола» и «Дилноз», для открытого грунта, они дают один урожай в году.

В Узбекистане намерены расширить площади посадки земляники в Ташкентской, Наманганской, Андижанской, Ферганской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях.