Россияне поделились ощущениями от новогодних каникул

18 янв. 11:20

Около 76% опрошенных россиян в целом удовлетворены проведением январских каникул, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте центра.

"Результаты опроса показали, что россияне в целом удовлетворены тем, как прошли их новогодние каникулы (76%)", - говорится в исследовании.

Уточнятся, что доля удовлетворенных праздничными каникулами россиян имеет примерно одинаковые значения среди всех социально-демографических групп: среди мужчин и женщин (75% и 76%), молодых людей 18-24 лет и представителей старшего поколения (86% и 76%), жителей столиц и сел (79% и 75% соответственно).