В России новый суточный всплеск заболеваний коронавирусом

18 янв. 11:18

В России за минувшие сутки выявили 5 478 случаев заражения коронавирусом – почти на 1,5 тыс больше, чем накануне, когда было выявлено всего 4 042 заболевших - максимум с 31 декабря 2022 года.

В Москве новых случаев 2 051, в Санкт-Петербурге - 687, в Подмосковье - 179. В Краснодарском крае - 46, в Ставропольском крае - 78, в Крыму - 28, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 2, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 870 422 человек.

Госпитализированы за сутки 893 человека. Выздоровели за сутки 5 028 человек, с начала пандемии - 21 288 067.

Умерло за сутки 46 заболевших. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 529 смертей.