Тбилисское метро будет модернизировано за 55,5 млн евро

18 янв. 11:10

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Грузии средства на модернизацию Тбилисского метрополитена, пишет Грузия Онлайн.

В Минфине Грузии уточнили, что между правительством страны и ЕБРР подписаны займовые и грантовые соглашения. Документы подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боуман, который находится в Грузии с рабочим визитом в рамках Кавказского турне.

На ремонт станций и эскалаторов Тбилисского метрополитена пойдет около 55,6 млн евро. Исполнитель проекта - мэрия Тбилиси.