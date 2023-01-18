Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

18 янв. 10:56

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом говорится в заявлении Гидрометцентра России.

"Москва. Ветер, местами порывами до 15 метров секунду. Период предупреждения с 21:00 18 января до 21:00 19 января", - сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение выпущено и для жителей Подмосковья.

Синоптики отмечают, что 18 января температура в столице составит плюс 1-3 градусов тепла. Также ожидается мокрый снег с дождем и гололедица на дорогах. В четверг температура поднимется до 5 градусов, возможны осадки в виде дождя.