РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мажилис Казахстана предложил правительству сократить экспорт сырой нефти

Мажилис Казахстана предложил правительству сократить экспорт сырой нефти

Правительство Казахстана должно всесторонне поддержать малые нефтеперерабатывающие заводы для увеличения качества и объема продукции, считают депутаты парламентской фракции "Акжол".

"Сегодня 80% добываемой нефти экспортируется в сыром виде. По данным Национального бюро статистики, в 2021 году объем добычи нефти составил 85,7 млн т, из которых 67,6 млн т экспортировано и только 17,1 млн т переработано у нас", - отметил Серик Ерубаев в депутатском запросе министру энергетики Болату Акчулакову, передает Sputnik Казахстан.

Пора постепенно переходить от продажи сырой нефти за границу к ее переработке, настаивает Ерубаев: каждый год в сезоны посева или уборки урожая не хватает дизельного топлива, и основная причина этого - дефицит нефтеперерабатывающих мощностей.

"Три крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Казахстане ориентированы в основном на производство высокооктанового бензина. На этом же уровне осталось производство дизельного топлива, которое является корнем экономики нашей страны", - подчеркнул депутат, отметив, помимо них в стране есть более тридцати небольших нефтеперерабатывающих заводов, которые могут перерабатывать тонны сырья.

Депутат предложил сократить государственные ресурсы, направленные на добычу нефти и газа, и направить их на переработку ископаемых, а также оказать всестороннюю поддержку малым нефтеперерабатывающим заводам по увеличению качества и объема их продукции.

1170 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version