Мажилис Казахстана предложил правительству сократить экспорт сырой нефти

18 янв. 10:56

Правительство Казахстана должно всесторонне поддержать малые нефтеперерабатывающие заводы для увеличения качества и объема продукции, считают депутаты парламентской фракции "Акжол".

"Сегодня 80% добываемой нефти экспортируется в сыром виде. По данным Национального бюро статистики, в 2021 году объем добычи нефти составил 85,7 млн т, из которых 67,6 млн т экспортировано и только 17,1 млн т переработано у нас", - отметил Серик Ерубаев в депутатском запросе министру энергетики Болату Акчулакову, передает Sputnik Казахстан.

Пора постепенно переходить от продажи сырой нефти за границу к ее переработке, настаивает Ерубаев: каждый год в сезоны посева или уборки урожая не хватает дизельного топлива, и основная причина этого - дефицит нефтеперерабатывающих мощностей.

"Три крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Казахстане ориентированы в основном на производство высокооктанового бензина. На этом же уровне осталось производство дизельного топлива, которое является корнем экономики нашей страны", - подчеркнул депутат, отметив, помимо них в стране есть более тридцати небольших нефтеперерабатывающих заводов, которые могут перерабатывать тонны сырья.

Депутат предложил сократить государственные ресурсы, направленные на добычу нефти и газа, и направить их на переработку ископаемых, а также оказать всестороннюю поддержку малым нефтеперерабатывающим заводам по увеличению качества и объема их продукции.