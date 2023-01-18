В России стало происходить намного меньше ЧС

18 янв. 10:32

В России в 2022 году число чрезвычайных ситуаций по сравнению с годом ранее уменьшилось на 38%. Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"В 2022 году на территории Российской Федерации, по оперативным сведениям, 241 чрезвычайная ситуация, зарегистрировано снижение на 38%, при которых пострадали свыше 191 тыс. человек", - сказал он на пленарном заседании Межрегионального сбора в Уральском федеральном округе, проходящем в Кургане.

Супруновский также рассказал, что в 2022 году площадь пожаров уменьшилась до 252 тыс кв метров (снижение на 9,8%).

"В огне погибли 7 709 человек, также наблюдаем определенное снижение - на 9%. В том числе, к сожалению, у нас погибли 305 несовершеннолетних", - цитирует его ТАСС.

Чаще всего пожары происходили на открытых территориях (53%). Еще 41% случаев возгорания пришелся на здания и сооружения, и 4% - на транспортные средства. Основной причиной пожаров являлось неосторожное обращение с огнем.