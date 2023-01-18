СМИ: отдых на курортах Кубани за год стал почти в два раза дороже

18 янв. 10:39

Средний чек на отдых в Сочи за год вырос на 75% , - пишут "Известия" со ссылкой на данные одного из туристических сервисов.

Курорты Адлера за год подорожали на 90%, а отдых на Красной Поляне в 2023 году обойдется туристам в сумму от 86 до 102 тыс рублей. В то же время отмечается, что на Красной Поляне туристы стали тратить меньше денег на отдых на 40-50%. Поездки в Сочи и Адлер обойдутся от 32 до 43 тыс рублей, - передает "АиФ-Юг".

Увеличение среднего чека напрямую не связано с ростом стоимости туров, а указывает на то, что россияне стали именно больше тратить на отдых на этих направлениях.

В целом в текущем году стоимость отдыха как в России, так и за рубежом выросла в 1,5-2 раза, - пишет издание.