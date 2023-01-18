Запад отказывается от Армении?

Накануне в Вене состоялось инициированное Арменией специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, на повестку которого было вынесено обсуждение ситуации на Лачинской дороге, где больше месяца продолжается мирная акция протеста азербайджанских экоактивистов против разграбления природных ресурсов Азербайджана нелегальными мигрантами и иностранными компаниями. Первым на заседании выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, озвучив позицию Еревана со всеми стандартными фейками – о том, что Лачинская дорога заблокирована, российские миротворцы бездействуют, а карабахские сепаратисты находятся в "гуманитарной катастрофе".



Целью инициации этого события было получение Ереваном политической поддержки Запада в тиражировании импровизированной лжи армянских властей о положении дел в Карабахском экономическом районе Азербайджана. В действительности трасса не заблокирована – к примеру, накануне по ней из Армении в Ханкенди проехали 26 местных жителей, включая 20 подростков – азербайджанские экоактивисты не препятствуют проезду транспорта, российские миротворцы полностью контролируют движение, а карабахские армяне обеспечены всем необходимым благодаря ежедневным поставкам по Лачинской дороге. Но властям Армении нужно восстановить ввоз оружия и солдат в Карабах для новой войны, а грабителям азербайджанских полезных ископаемых – вывоз оттуда наворованного золота, меди и молибдена, поэтому их дезинформационная кампания продолжается.



На прошлой неделе на Лачинской дороге побывала масштабная делегация зарубежных СМИ, прежде всего западных, и иностранные журналисты смогли воочию убедиться, что акция протеста действительно проходит мирно, машина ездят по трассе свободно и в Ханкенди поступает как еда, так и другие товары. В начале этой недели во многих западных СМИ вышли статьи, опровергающие очевидные фейки Еревана, и тому пришлось пойти на такой шаг, как прямой запрос политической помощи европейцев и американцев в конфронтации с Азербайджаном. Однако спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ завершилось армянским фиаско.



Американский дипломат, взяв слово, сначала призвал Баку обеспечить права и благополучие населения, "проживающего в этом районе", но затем пояснил, что того требуют правила ОБСЕ, чьи участники "обязаны обеспечивать безопасность граждан на своей территории". Представитель США добавил, что высоко оценивает работу МККК, предоставляющего медицинскую помощь нуждающимся. Таким образом страна, на которую режим Никола Пашиняна надеется больше всего в своих планах по отдалению от России, вместо помощи Еревану указала ему на общепризнанность принадлежности Карабаха Азербайджану, а карабахских армян – гражданскому обществу Азербайджана. Благодаря Красный Крест за работу, дипломат еще и подтвердил, что проблем с лечением в Ханкенди нет.



Представитель Норвегии выразился более прямо. "Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, и именно Азербайджан несет ответственность за благополучие проживающих там людей. Надеюсь, когда будет найдено решение, жители будут жить мирной жизнью", - сказал он. Арарат Мирзоян приехал за усилением давления на Баку, но получил только напоминание, что Карабах и карабахские армяне – это внутреннее дело Азербайджана, к которому Армения, как бы она ни инициировала мероприятия на международных площадках, отношения не имеет и не может иметь. Ни США, ни ЕС играть с сепаратистскими и реваншистскими мечтами Еревана не намерены, так что дезинформационную кампанию по ситуации на Лачинской дороге придется свернуть и расстаться с надеждами, что по этому маршруту в Ханкенди вновь нелегально поедут вооруженные боевики и мины.



Армения в целом сейчас стремительно проигрывает на приоритетном для нее западном направлении. К примеру, на проходящий сейчас Всемирный экономический форум в Давосе премьер-министр Никол Пашинян не полетел, при том что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили участвуют в нем и будут завтра на панельной дискуссии говорить о таком важном межрегиональном логистическом проекте, как Срединный коридор. Пашиняна нет в Давосе, очевидно, потому, что Армении нечего предложить западному бизнесу, она может только просить (или требовать) денег и оружия на реванш в войне с Азербайджаном, а Западу, за вычетом разве что Франции, эта тема перестала быть интересной. Выгода от сотрудничества с Баку для ЕС намного выше, чем бесплодные политические игры с Ереваном.



Но и в России, от которой они так хотят уйти подальше на Запад, власти Армении поддержки не видят. Пока Мирзоян пытался и не мог найти поддержки европейцев и американцев на спецзаседании в Вене, глава МИД РФ Сергей Лавров позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову по той же теме Лачинской дороги. Министры поговорили о том, что трасса открыта, по ней ежедневно ездят десятки машин, азербайджанские граждане, имеющие полное право на акцию протеста, не создают никаких проблем работе российских миротворцев – и это все опровергает фейки Еревана.



Более того, в этом разговоре прозвучали слова о том, что на самом деле Лачинскую дорогу для местного населения блокируют "лица, называющие себя "представителями" проживающих на азербайджанских территориях армян", чтобы искусственно создать видимость "гуманитарного кризиса" в зоне временного размещения российских миротворцев. Речь, разумеется, прежде всего о беглом миллиардере Рубене Варданяне, незаконно въехавшем прошлой осенью в Азербайджан по Лачинскому коридору. Сейчас он не может вывезти в Армению наворованную в Карабахе руду и пытается превратить свою личную проблему в проблему всех карабахских армян, для которых он является чужим человеком.



Деструктивные силы в Армении проигрывают по всем фронтам, и сторонники стабильного мирного Южного Кавказа могут это только приветствовать.