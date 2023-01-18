В Турции уровень доходов на душу населения превысил $10 тыс

18 янв. 10:21

В минувшем году уровень доходов на душу населения в Турции предположительно оказался выше $10 тыс, в 2023 году он составит не менее $12 тыс, сообщил министр казначейства и финансов страны Нуреддин Небати.

Министр отметил успех реализуемой в стране «Турецкой экономической модели», нацеленной на рост инвестиций, занятости, производства и экспорта.

резервы золота Турции за год выросли на 129 тонн, рассказал он. «Расходы госбюджета Турции в 2022 году составили 2 трлн 941 млрд лир, а доходы составили 2 трлн 802 млрд лир. То есть, дефицит бюджета составил 139,1 млрд лир», - сказал глава турецкого Минфина.

В прошлом году правительство страны в целях стимулирования экономической активности в пользу граждан отказалось от налогов в объеме 290,4 млрд лир.