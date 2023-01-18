На Кубани продолжает теплеть

18 янв. 10:12

Температура воздуха на юге Кубани сегодня достигнет 17 градусов тепла, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре чуть прохладнее – до 13 тепла, на небе ожидается переменная облачность, без осадков и порывов ветра, - передает "АиФ-Юг".

По краю тоже преимущественно без осадков. Сокрость ветра составит 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Дневные температуры 7-12, в горах от 5 до 10 тепла.

На Черноморском побережье также без дождей. Температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла.