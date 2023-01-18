В Грузии пошла на спад заболеваемость гриппом

В Грузии уменьшилась заболеваемость гриппом. Об этом заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
При этом он подчеркнул, что растет число зараженных коронавирусом COVID-19.
"Совсем немного. У нас не более 200 случаев в день. Эта цифра ничто, если учесть, что в других местах десятки тысяч заболевших", – цитирует Церцвадзе "Sputnik Грузия".
По его словам, основная часть случаев заражения гриппом приходится на вирус типа "А". Часть случаев вызвана вирусом типа H1N1, а часть – H3N2.