В Грузии пошла на спад заболеваемость гриппом

18 янв. 9:58

В Грузии уменьшилась заболеваемость гриппом. Об этом заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

При этом он подчеркнул, что растет число зараженных коронавирусом COVID-19.

"Совсем немного. У нас не более 200 случаев в день. Эта цифра ничто, если учесть, что в других местах десятки тысяч заболевших", – цитирует Церцвадзе "Sputnik Грузия".

По его словам, основная часть случаев заражения гриппом приходится на вирус типа "А". Часть случаев вызвана вирусом типа H1N1, а часть – H3N2.