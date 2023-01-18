Россия и Китай разработают новые морозостойкие сорта чая

18 янв. 10:01

Сочинские ученые из Субтропического научного центра РАН совместно с коллегами из Китая планируют создать новые морозостойкие сорта чая.

"Предстоит впервые в мировой практике картировать гены холодового ответа у многолетней древесной культуры чая и разработать молекулярные маркеры для селекции, направленной на усиление признака холодоустойчивости", - сообщила руководитель проекта, главный научный сотрудник Субтропического научного центра РАН, доктор биологических наук, профессор РАН Людмила Малюкова.

Она объяснила, что найдя ключевые гены, отвечающие за морозостойкость, ученые смогут в будущем усилить этот признак при скрещиваниях сортов.

"Это важная фундаментальная работа, которая поможет создать еще более устойчивые к неблагоприятным погодным условиям сорта чая, ведь мы живем в зоне экстремального чаеводства", – поделился директор Субтропического научного центра РАН, академик РАН Алексей Рындин.

Исследования будут проводиться совместно с китайскими учеными - именно они первыми в мире опубликовали геном чая, на расшифровку которого ушло 10 лет, и создали специальную базу данных.