Российский Electrolux запускает новый бренд бытовой техники Vard

18 янв. 9:32

В России появится бренд бытовой техники Vard, его запустит отечественной подразделение ушедшего из страны шведского производителя крупной бытовой электроники Electrolux, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные информационной системы "Спарк".

В базе "Спарк" 24 октября прошлого года зарегистрирован товарный знак Vard. Он зарегистрирован на ООО "Е.Кампани", ранее принадлежавшее Electrolux. С сентября 2022 года владелец ООО - Павел Потапов, гендиректор - Алексей Беляков.

Разработкой и тестами новой техники займутся специалисты, работавшие в российском подразделении Electrolux, рассказал Беляков газете.

Бренд Vard будет ориентирован на средний ценовой сегмент, планируется выпуск холодильников, стиральных машин, варочных панелей и другой крупной бытовой техники. Также в планах разработка линейки малой бытовой техники.