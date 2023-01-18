Стало известно, представители каких профессий в России довольны своей зарплатой

18 янв. 9:13

Чаще всего удовлетворены зарплатой россияне, работающие программистами и инженерами-проектировщиками, показало исследование сервиса SuperJob, пишет ТАСС.

"Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38%). Их доходы по-прежнему растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15%", - говорится в сообщении.

Также довольны зарплатой 33% инженеров-проектировщиков, 29% мидл- и топ-менеджеров. Каждый четвертый медработник, юрист и HR-менеджер также удовлетворен своими доходами.

Аналитики отмечают, что реже всего зарплатой довольны секретари, менеджеры по рекламе, специалисты по работе с клиентами.

Опрос был проведен с 27 ноября 2022 по 17 января 2023 года. Участие в нем приняли 2,5 тыс граждан старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Опрошены по 100 представителей 25 профессиональных групп.