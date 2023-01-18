СМИ: Турция форсирует создание международного "газового хаба"

18 янв. 9:15

Турция активизировала инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб".

"Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы. Третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Плавучая установка будет задействована на терминале сжиженного природного газа (СПГ) компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции", - пишет турецкое информационное агентство ANADOLU.

ПРГУ проследовала через Суэцкий канал и сейчас находится в водах Египта.

"Судно, рассчитанное для хранения 180 тыс кубометров СПГ, обладает мощностью подачи 28 млн кубометров газа в сутки", - уточнило агентство.

Напомним, ранее президенты России и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания такого хаба, через который, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". Речь идет о создании в Турции торговой площадки и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать в проекте могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.