Акция экоактивистов на Лачинской дороге идет 38-й день

18 янв. 8:55

Мирная акция азербайджанских активистов на дороге Ханкенди-Лачин продолжается 38-й день.

Участники акции выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Акция, несмотря на холодную погоду, идет бесперебойно и по-прежнему не мешает проезду транспорта по дороге.

Этим утром экоактивисты в очередной раз создали условия для проезда гуманитарной колонны Красного Креста по Лачинской дороге.

Акция проводится возле поста российских миротворцев с 12 декабря.